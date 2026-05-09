Yazılı sınava mülakat gölgesi

İstanbul Üniversitesi’nde görevde yükselme sınavlarında mülakat yine belirleyici oldu. Üniversite’de idari personel için 20-21 Nisan tarihlerinde gerçekleştirilen görevde yükselme sözlü sonuçlarının açıklanmasıyla liyakat tartışmaları yeniden gündeme geldi.

Şubat ayında İstanbul Üniversitesi’nde düzenlenen yazılı sınavda yüksek alan kişiler, mülakatla elendi. Yazılı sınavda 90 puan alanlara mülakatta 70’li puanlar verilerek “başarısız” sayıldılar.

YAZILIDA BİRİNCİ OLAN ELENDİ

İstanbul Üniversitesi’nde 2 kişinin alınacağı şube müdürlüğü için yapılan yazılı sınavda 92 tam puan alan bir kişiye sözlü sınavda 77,40 puan verilerek değerlendirme dışı bırakıldı.

Aynı komisyon yazılı sınavda birinci olan adayı dışarıda “başarısız” kabul ederken 84 puan alan adaya ise mülakatta 95,60 puan vererek birinci sıraya yükseltilerek, sınavı kazandı.

Aynı yazılı sınavda 90 puan alarak ikinci olan bir başka kişiye de sözlü sınavda 83 verilerek yedek listesine alındı. Ancak yazılı sınavda ikinci olan aday yerine ise yazılı puanı 82 olan adaya mülakatta 95,20 verilerek ikinci sıraya yükseltti. Sözkonusu aday böylelikle sınavda başarılı kabul edildi.

Bir benzeri de şef unvanı için yapılan yazılı ve sözlü sınavda da yaşandı. Yazılı sınavda 83,33 puan alan bir adaya sözlü sınavdan 63,40 puan verildi. Adayın “sözlü sınavı başarısız” kabul edilirken görevde yükselme sınavından elendi.

Ancak aynı yazılı sınavda 66,67 alan başka bir adaya sözlü sınavda yüksek not verilmesi dikkat çekti. Sözkonusu adaya sözlü sınavdan 91 puan verildi. Başarı puanı ortalaması 78,84’e yükseltilen aday 20 kişinin seçileceği şef unvanında 15’nci sıraya yükseltilerek sınavı kazandı.