Yazışmalarda adı geçmişti: Robert Kolej'den Epstein açıklaması

ABD Adalet Bakanlığı tarafından kamuouyu ile paylaşılan Jeffrey Epstein belgelerindeki bir yazışmada ismi geçen Robert Kolej'den konuya dair açıklama yapıldı.

Özel Amerikan Robert Lisesi Müdürü Whitman Shepard, konuya dair yaptığı açıklamada söz konusu yazışmalarda ismi geçen kişinin Landon C. Thomas Jr. olduğunu söyledi.

Shepard, açıklamasında Landon C. Thomas Jr'ın 2019 yılında Jeffrey Epstein skandalında isminin geçmesinin ardından Mütevelli Heyeti'nden ayrıldığı belirtildi.

Açıklamada "Landon C. Thomas Jr., okulumuzun yöneticisi veya çalışanı değildir, hiçbir zaman da olmamıştır" ifadesi yer aldı.

Özel Amerikan Robert Lisesi Müdürü Whitman Shepard, yayınlanan belgeyle ilgili şu açıklamayı yaptı:

“Okulumuzun isminin geçtiği 2014 yılında gönderilmiş olan bir elektronik postayı bizler de kamuoyu ile birlikte üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz.

Bu elektronik postayı gönderen Landon C. Thomas Jr., 2014 yılında New York Times yazarı ve aynı zamanda Amerikalı Mütevelli Heyeti üyelerimizden biri idi. 2019 yılında, Jeffrey Epstein skandalı nedeniyle New York Times’daki işine son verilmiştir. Bu gelişmelerden haberdar olduğumuz anda Mütevelli Heyetimizden ayrılmıştır.

Landon C. Thomas Jr., okulumuzun yöneticisi veya çalışanı değildir, hiçbir zaman da olmamıştır. Mektubunda yer verdiği şahsi görüşleri, Robert Kolejin ve Mütevelli Heyetinin görüşlerini yansıtmamaktadır. Mektubun yollandığı kişinin okulumuzla uzaktan yakından ilgisi yoktur ve adı geçen kişiden okulumuza herhangi bir bağış alınmamıştır.

Robert Kolej, Türkiye’nin değerlerine ve yasalarına bağlı 162 yıllık köklü bir eğitim kurumu olarak, etik kurallar çerçevesinde ülkemizin geleceği için yetkin bireyler yetiştirmeye devam edecektir.”

YAZIŞMADA HANGİ İFADELER YER ALMIŞTI?

ABD Adalet Bakanlığı tarafından son yayımlanan belgeler arasında, Robert Koleji Yönetim Kurulu Üyesi ve New York Times muhabiri olan Landon Thomas Jr. ile Epstein arasındaki 7 Kasım 2014 tarihli bir e-posta yazışması yer almıştı.

Thomas Jr, Robert Koleji’nin geçmişinden bahsettiği mailde “Muhafazakar İslam’ın sosyal hayata ve eğitim sistemine gitgide daha çok sızdığı bugünün Türkiye’sinde, bu sene 150’nci yılını kutlayan Robert Koleji’nin misyonu hiç olmadığı kadar önemlidir” ifadesine yer veriyor.

Konuyu Gates Vakfı'na sunup sunmamak konusunda Eipstein'in fikrini soran Thomas Jr, "IŞİD'den sonra Türkiye çok muhafazakar bir yere doğru gidiyor. Biz de yönetim kurulu olarak, misyonunun çok önemli olmadığını düşünen bir hükümet altında ve bu atmosferde Robert Koleji'nin önemini insanlara anlatma çabalarımızı artırıyoruz" görüşünü paylaşıyor.

2014'teki yazışmalara göre, Robert Koleji'nin müdürünün New York'ta olacağını vurgulayan Thomas Jr, isterse müdürü Eipstein ile bu konuda görüştürebileceğini kaydediyor.

Babasının da Robert Koleji'nin yönetim kurulu üyesi olduğunu ve kendisinin uzun yıllar Türkiye'de yaşadığını belirten Thomas Jr, "Neyse, sadece düşüncelerinizi almak ve bu hikayeyi sunabileceğim başka vakıflar/milyarderler hakkında fikirlerinizi görmek istedim. Utanmasızca yaptığım bu bağış toplama tanıtımını burada bitiriyorum" ifadelerine yer veriyor.

Eipstein'in ise Thomas Jr.'a "Görüştüğümüzde bana daha fazlasını anlat" yanıtını verdiği görülüyor.