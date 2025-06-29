Yazlık sinemada Sovyet rüzgârı esecek

KÜLTÜR SANAT SERVİSİ

Yaz akşamlarını sinemanın büyülü dünyasıyla buluşturmayı amaçlayan Mülkiye Açık Hava Film Gösterimleri, bu yıl sinema tarihine iz bırakmış yönetmenleri sinemaseverlerle buluşuyor.

Ankara'daki Mülkiyeliler Birliği izleyicileri Sovyet sinemasının derin ve etkileyici dünyasına davet ediyor.

Film gösterimleri ücretsiz ve kamuya açık olarak gerçekleştirilecek. 6 Temmuz’dan itibaren Mülkiyeliler Birliği bahçesinde başlayacak gösterimler Rus Evi Ankara iş birliğiyle hayata geçirilecek.

Yaz boyunca pazar akşamları düzenlenecek gösterimlerde, Sovyet sinemasından seçkiler izleyiciyle buluşacak. Gösterimlerin ilk bölümü 'melankolik komedi'nin ustası olarak anılan Georgiy Daneliya'nın 4 filmine ayrıldı. Retrospektifin ilk filmi Moskova’da Dolaşırken olacak. Yönetmenin seçkide Afonya, Sonbahar Maratonu ve Kin-dza-dza filmleri de gösterilecek. İkinci bölümde ise Elem Klimov, Aleksey German, Aleksandr Askoldov gibi Sovyet sinemasının öncü yönetmenlerinin filmleri yer alacak.