YDAB: Hasta tutsak Hasan Rüzgar serbest bırakılsın

HABER MERKEZİ

Yeni Demokrasi Aileleri Birliği (YDAB), İnsan Hakları Derneği'nin (İHD) de hasta tutuklular listesinde yer alan Hasan Rüzgar ve tüm hasta tutukluların serbest bırakılması için çağrı yaptı.

Hapishanelerdeki siyasi tutuklulara yönelik "hak gaspları ve saldırıların artarak devam ettiği" ifadelerine yer verilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"En insani hakların dahi keyfi ve hukuksuz bir biçimde gasp edildiği hapishanelerde tecrit ve tretman daha da derinleştirilerek devrimci tutsaklar her türlü sosyal, siyasal ve kültürel yaşamdan tamamen izole edilmek istenmektedir. 'Kuyu Tipi Hapishaneler' olarak tarif edilen Y ve S Tipi hapishaneler tam da bunun bir sonucu olarak inşa edilmektedir. Yine hapishanelerde somuttaki en büyük saldırılardan birini kuşkusuz ki infaz yakmalar oluşturmaktadır. Sistematik bir saldırı politikasına dönüşen infaz yakmalar sonucu yüzlerce tutsağın tahliyesi keyfi ve hukuksuz gerekçelerle engelenerek gaspedilmektedir."

"AYAKTA DURMAKTA VE YÜRÜMEKTE SORUNLAR YAŞAMAKTADIR"

Hapishanelerdeki en önemli sorunlardan birini hasta tutukluların oluşturduğu ifade edilen açıklamada, "Yüzlerce ağır hasta tutsak 'hapishanede kalamaz' raporlarına rağmen tedavi ve tahliye edilmeyerek ölüme terk edilmektedir" denildi.

Açıklamada, "Hasta tutsaklar listesinde yer alan ve Edirne F Tipi Hapishanesi’nde bulunan devrimci tutsaklardan biri de Hasan Rüzgar'dır. Uzun tutsaklık süreci bulunan ve 1996-2000 ölüm oruçlarına katılan Hasan Rüzgar'da boyun fıtığı ve KOAH başta olmak üzere önemli kalıcı hastalıklar bulunmaktadır. Hasta tutsak Hasan Rüzgar, ayak parmaklarında yaşanan morarmalar ve bacaklarda oluşan damar çekilmesi sonucu ayakta durmakta ve yürümekte önemli sorunlar ve ağrılar yaşamaktadır" ifadelerine yer verildi.

Rüzgar'ın tahliyesi için çağrı yapılan açıklamada, şöyle denildi:

"Bu kalıcı hastalıklarının bir sonucu ve etkisiyle yaklaşık iki hafta önce ağırlaşan Hasan Rüzgar, Trakya Üniversitesi Hastanesine kaldırılmış ve yaklaşık 10 gün yoğun bakımda tedavi altında tutulmuştur. Gelinen aşamada gerçek anlamda ve sağlıklı bir tedavi süreci yapılmadan Hasan Rüzgar tutsak bulunduğu Edirne F Tip Hapishanesi’ne geri götürülmüştür. Bu anlamda Hasan Rüzgar'ın yaşamından endişe duymaktayız. Adli Tıp Kurumu’nun 'hapishanede kalamaz' raporlarına rağmen Hasan Rüzgar tahliye edilmemektedir. Hasan Rüzgar ve onun nezdinde yüzlerce hasta tutsağın sağlıklı koşullarda tedavi edilmesi ve serbest bırakılması için bütün demokratik kurumları ve demokratik kamuoyunu duyarlı olmaya çağırıyoruz."