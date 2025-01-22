YDS 1 ne zaman? YDS/1 başvurularında son gün ne zaman? YDS başvuru ücreti ne kadar, kaç TL?

Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin (ÖSYM) düzenlediği yılda iki sefer YDS/1, YDS/2 olarak gerçekleştirilen Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı'nın (YDS) ilki olan YDS 1 için başvurular 22 Ocak'ta alınmaya başlandı. Çok sayıda adayın başvurduğu sınava dair YDS başvuru ücreti ne kadar, kaç TL araştırması ise hız kazandı. Yabancı dil bilgisini gramer, okuma, anlama ve kelime bilgisi açısından değerlendiren sınava dair adaylar YDS 1 ne zaman ile YDS/1 başvurularında son gün ne zaman sorularını gündeme getiriyor. Peki, YDS 1 ne zaman? YDS/1 başvurularında son gün ne zaman? YDS başvuru ücreti ne kadar, kaç TL? YDS başvuru ücreti hangi bankalara yatırılıyor? İşte detaylar!

YDS 1 NE ZAMAN?

ÖSYM'nin 2025 yılı sınav takvimine göre YDS/1 sınavı 9 Mart'ta yapılacak. YDS'ye dair ayrıntılı bilgiye, ÖSYM'nin internet sitesindeki 2025-YDS/1 Kılavuzu'ndan ulaşılabiliyor.

YDS 1 BAŞVURULARINDA SON GÜN NE ZAMAN?

9 Mart'ta gerçekleşecek YDS 1 sınavı için başvurular 22 Ocak'ta alınmaya başlandı. YDS/1 başvurularında son gün ÖSYM tarafından yapılan duyuruya göre 29 Ocak olarak açıklandı. YDS/1'e katılacak adayların başvurularını 22-29 Ocak tarihlerini arasında gerçekleştirmeleri gerekmekte.

YDS BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR, KAÇ TL?

YDS başvuru ücreti ÖSYM tarafından 2025 yılı için 750 TL olarak duyuruldu. YDS'ye katılacak adayların sınav başvuru ücreti olan 750 TL'yi anlaşmalı bankalara yatırdıktan sonra ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (https://ais.osym.gov.tr) sınav başvurularını tamamlamaları gerekmekte.

YDS BAŞVURU ÜCRETİ HANGİ BANKALARA YATIRILIYOR?

YDS başvuru ücreti ÖSYM'nin açıkladığı anlaşmalı bankalara yatırılıyor. Sınav başvuru ücretinin yatırılacağı bankalar şu şekilde: