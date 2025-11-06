Giriş / Abone Ol
YDS/2 sınava giriş belgeleri erişime açıldı

ÖSYM tarafından 2025 yılı YDS/2 giriş belgeleri erişime açıldı.

Eğitim
  • 06.11.2025 11:51
  • Güncelleme: 06.11.2025 11:55
Kaynak: AA
Fotoğraf: AA

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM), 2025 Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2025-YDS/2) giriş belgeleri erişime açıldı.

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 16 Kasım'da yapılacak sınava başvuran adayların, sınava girecekleri bina ve salonlara atanma işlemleri tamamlandı.

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren sınava giriş belgesini, ÖSYM'nin "ais.osym.gov.tr" adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle edinebilecek.

