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YDS başvuruları başladı

Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2025-YDS/1) başvuruları başladı.

Eğitim
  • 22.01.2025 11:39
  • Giriş: 22.01.2025 11:39
  • Güncelleme: 22.01.2025 11:42
Kaynak: AA
YDS başvuruları başladı

Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2025-YDS/1) başvuruları başladı.

ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre, 9 Mart'ta uygulanacak 2025-YDS/1 için başvurular, 22-29 Ocak'ta yapılacak.

Adaylar, başvurularını bugün saat 11.00'den itibaren ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla yapabilecekleri gibi "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri mobil uygulamasından da yapabilecek.

Sınava ilişkin ayrıntılı bilgiye, ÖSYM'nin internet sitesindeki 2025-YDS/1 Kılavuzu'ndan ulaşılabiliyor.

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