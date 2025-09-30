Giriş / Abone Ol
YDS başvuruları başladı

ÖSYM, YDS başvurularının başladığını açıkladı. 16 Kasım'da yapılacak sınavın başvuruları 8 Ekim'e kadar sürecek.

Eğitim
  • 30.09.2025 12:17
  • Giriş: 30.09.2025 12:17
  • Güncelleme: 30.09.2025 12:20
Kaynak: Haber Merkezi
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı tarafından düzenlenecek 2025 Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2025-YDS/2) başvuruları başladı.

ÖSYM'nin internet sitesindeki duyuruya göre, 16 Kasım'da yapılacak sınavın başvuruları 8 Ekim'e kadar sürecek.

Adaylar, başvurularını ÖSYM başvuru merkezleri, "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulamasından yapabilecek.

Sınava ilişkin ayrıntılı bilgiye, 2025-YDS/2 Kılavuzu'ndan ulaşılabiliyor.

