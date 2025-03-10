YDS cevap anahtarı | YDS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2025 YDS soru ve cevapları

YDS cevap anahtarı | Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin (ÖSYM) düzenlediği yılın ilk Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavı'nı (YDS) gerçekleştirildi. 9 Mart 2025 Pazar günü gerçekleşen YDS'nin ardından sınava katılan adaylar YDS sonuçları ne zaman açıklanacak sorusunu gündeme getiriyor. Yükseköğretim kurumlarında lisansüstü eğitim, TUS, DUS, EUS ve doçentlik sınavlarına başvurmak isteyen adaylar ile üniversitelerce akademik yükseltmelerde kendilerinden akademik dil yeterliliği puanı istenen adayların girdiği sınav sonrası 2025 YDS Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce ve Rusça soru ve cevapları listesini yayınladı. Peki, YDS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2025 YDS soru ve cevap anahtarı!

YDS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

YDS sınav sonuçları açıklanma tarihi ÖSYM'nin yayınladığı 2025 Yılı Sınav ve Sonuç Açıklama Takviminde 4 Nisan 2025 olarak işaretli. Buna göre 9 Mart Pazar günü gerçekleştirilen yılın ilk YDS sınavı sonuçları 4 Nisan Cuma günü açıklanacak ve 5 yıl geçerli olacak.

2025 YDS SORU VE CEVAPLARI

9 Mart 2025 tarihinde uygulanan 2025-YDS /1 Temel Soru Kitapçıkları ile Cevap Anahtarlarının %10’u açıklandı. ÖSYM'nin resmi internet sitesinde 2025 YDS soru ve cevapları adaylar tarafından görüntülenebilir. 2025 YDS/1 Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce ve Rusça testi ve cevap anahtarlarına aşağıdaki bağlantılardan ulaşabilirsiniz:

2025 YDS SORULARI VE CEVAPLARI İÇİN TIKLAYINIZ

Almanca Testi ve Cevap Anahtarı (% 10)

Arapça Testi ve Cevap Anahtarı (% 10)

Fransızca Testi ve Cevap Anahtarı (% 10)

İngilizce Testi ve Cevap Anahtarı (% 10)

Rusça Testi ve Cevap Anahtarı (% 10)

Sınava katılan adaylar, YDS Temel Soru Kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına, 9 Mart 2025 tarihinde saat 14.00'ten itibaren 26 Şubat 2025 tarihinde saat 23.59'a kadar ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle ulaşabilecek.