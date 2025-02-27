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YDS giriş belgeleri erişime açıldı

ÖSYM tarafından 9 Mart'ta saat 10.00'da uygulanacak Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı giriş belgeleri erişime açıldı.

Eğitim
  • 27.02.2025 15:10
  • Giriş: 27.02.2025 15:10
  • Güncelleme: 27.02.2025 15:14
Kaynak: AA
YDS giriş belgeleri erişime açıldı
Fotoğraf: AA

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) 9 Mart'ta uygulanacak 2025 Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2025-YDS/1) giriş belgeleri erişime açıldı.

ÖSYM'nin internet sitesindeki duyuruya göre, 2025-YDS/1'e başvuran adayların, sınava girecekleri bina ve salonlara atanma işlemleri tamamlandı.

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren giriş belgelerine ÖSYM'nin resmi adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecek.

2025-YDS/1'e girecek adaylar, sınav günü saat 10.00'dan itibaren sınav binalarına alınmayacak.

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