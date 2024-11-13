YDS ne zaman? 2025 YDS başvuru ve sınav tarihleri

YDS başvuru, sınav tarihleri | Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin (ÖSYM) 2025 sınav takvimini açıklamasıyla birlikte yılda iki sefer YDS/1, YDS/2 olarak gerçekleştirilen Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) başvuru ve sınav tarihleri de belli olmuş oldu. Sınava katılacak birçok aday YDS ne zaman sorusunu gündeme getirirken ÖSYM'nin duyurusunun ardından 2025 YDS başvuru ve sınav tarihleri takvimlerde işaretlendi. Peki, YDS ne zaman? İşte 2025 YDS başvuru ve sınav tarihleri!

2025 YDS BAŞVURU VE SINAV TARİHLERİ

ÖSYM 2025 YDS/1 ve YDS/2 başvuru ve sınav tarihlerini duyurdu. Buna göre YDS/1 başvuru tarihi 22-29 Ocak 2025 arası sınav tarihi 9 Mart 2025, YDS/2 başvuru tarihi 30 Eylül - 8 Ekim 2025 arası sınav tarihi 16 Kasım 2025 şeklinde.

YDS NE ZAMAN?

ÖSYM'nin gerçekleştirdiği açıklamaya göre; 2025 YDS/1 ve YDS/2 için başvuru ve sınav tarihleri şu şekilde:

YDS/1 başvuru tarihi: 22-29 Ocak 2025 arası

22-29 Ocak 2025 arası YDS/1 sınav tarihi: 9 Mart 2025

9 Mart 2025 YDS/2 başvuru tarihi: 30 Eylül - 8 Ekim 2025 arası

30 Eylül - 8 Ekim 2025 arası YDS/2 sınav tarihi: 16 Kasım 2025

YDS başvuruları nasıl yapılır?

YDS başvuru sürecinizin sorunsuz ve eksiksiz şekilde ilerlemesi için ÖSYM'nin belirlediği adımları izlemeniz önemlidir. Başvurunuzu tamamlamak için aşağıdaki adımları takip edebilirsiniz:

Başvurunuzu ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla yapmak isterseniz, size en yakın ÖSYM Başvuru Merkezi'ne giderek başvurunuzu tamamlayabilirsiniz. Başvurunuzu bireysel olarak yapmayı tercih ederseniz, ÖSYM'nin resmi web sitesi olan https://ais.osym.gov.tr adresine veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulamasına e-Devlet aracılığı ile giriş yapınız. Bu platformlar üzerinden başvuru işleminizi elektronik olarak tamamlayabilirsiniz. Başvuru ücretinizi ödemek için ÖSYM tarafından belirlenen bankalara gitmeniz gerekecektir. Başvuru ücreti ödeme bilgileri ve detayları ÖSYM'nin internet sitesinde yer alacaktır. Ücreti belirtilen bankalara yatırarak ödeme işlemini tamamlayabilirsiniz.

Başvurunuzun başarıyla tamamlanabilmesi için belirtilen tarihler ve süreçlere dikkat etmek önemlidir. ÖSYM'nin resmi internet sitesinden güncel bilgilere ulaşabilir ve başvuru sürecinizle ilgili gereken adımları izleyebilirsiniz.

YDS nedir?

Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS), Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) tarafından yapılan ve ÜDS, KPDS ve KPSS Yabancı Dil sınavlarının yerini alan merkezi bir yabancı dil sınavıdır. YDS, yabancı dil bilgisini gramer, okuma, anlama ve kelime bilgisi açısından ölçen çoktan seçmeli test yöntemiyle gerçekleştirilir.

Kimler YDS'ye Girebilir?

YDS'ye aşağıdaki kategorideki kişiler girebilir:

Doçent, doktora ve sanatta yeterlik adayları.

Yüksek lisans programlarına başvuracak lisans programı mezunları.

Lisans programlarının son sınıfında veya son sınıftan bir önceki sınıfta okuyan öğrencilerden, yüksek lisans ya da doktora öğrenimi yapmayı planlayanlar.

Kamu kurumlarında çalışanlar, dil tazminatı veya yurtdışı görev gibi nedenlerle yabancı dil bilgisini belirlemek isteyenler.

Tıpta Uzmanlık Sınavı (TUS) veya Diş Hekimliği Uzmanlık Sınavına (DUS) girecek adaylar.

Kamu personeli olmak amacıyla Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) girecek adaylar arasından, kamu kurumlarının talebi doğrultusunda yabancı dil bilgisini belirlemek isteyenler.

Kamu kurumlarında çalışmayı düşünmeyen, ancak yabancı dil bilgisini ölçmek isteyen üniversite veya yüksekokul mezunları.

YDS, yabancı dil bilgisini ölçmek isteyen kişiler için önemlidir ve farklı alanlarda yüksek lisans veya doktora programlarına başvurularında, akademik kariyer yapma amacında, veya kamu sektöründe iş başvurularında kullanılır. YDS sınavına girecek kişiler, sınav tarihleri ve detayları hakkında ÖSYM'nin resmi web sitesinden güncel bilgilere erişebilirler.

YDS/1 BAŞVURU VE SINAV TARİHİ NE ZAMAN?

ÖSYM'nin açıklamasına göre yılın ilk YDS sınavı olacak olan YDS/1 sınavının başvuru tarihi 22-29 Ocak 2025 tarihleri arasında alınacak. YDS/1 sınav tarihi ise 9 Mart 2025'te gerçekleşecek.

YDS/2 BAŞVURU VE SINAV TARİHİ NE ZAMAN?

ÖSYM'nin açıklamasına göre yılın ikinci ve son YDS sınavı olacak olan YDS/2 sınavının başvuru tarihi 30 Eylül - 8 Ekim 2025 tarihleri arasında alınacak. YDS/2 sınav tarihi ise 16 Kasım 2025'te gerçekleşecek.