YDS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2024 YDS/2 sonuçları açıklanma tarihi

Öğrenci Seçme, Yerleştirme Merkezi'nin (ÖSYM) bu yıl ikincisini gerçekleştirdiği 114 bin 623 adayın başvurduğu Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (YDS) 3 Kasım 2024'te birçok adayın katılımı ile gerçekleşmesinin ardından YDS sonuçları ne zaman açıklanacak sorusu gündeme oturdu. Sınavın ardından ÖSYM bir açıklama yaparak 2024 YDS/2 sonuçları açıklanma tarihini duyurdu. Peki, YDS sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte 2024 YDS/2 sonuçları açıklanma tarihi...

YDS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM'nin daha önce duyurduğu takvime göre YDS sınav sonuçları Mart ayının ikinci haftası açıklanacaktı. ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy yaptığı açıklamada YDS sınav sonuçlarının 22 Kasım Cuma günü erişime açılacağını duyurdu.

2024 YDS/2 SONUÇLARI AÇIKLANMA TARİHİ

104 bin 485 adayın başvurduğu 2024 YDS/2 sonuçları 22 Kasım 2024 Cuma günü açıklanacak. Sınav sonuçları açıklandığı tarihten itibaren 5 yıl süreyle geçerli olacak.

YDS SINAV SONUÇLARI NEREDEN SORGULANIR?

YDS sınav sonuçları için adaylar ÖSYM AİS sistemi üzerinden T.C kimlik numaraları ve şifreleri ile giriş yaparak sınav sonuçlarına ulaşabilecekler. Sınav sonucu için ÖSYM AİS sistemine giriş yapmak isteyen adaylar https://ais.osym.gov.tr/ internet sitesini kullanabilirler.

BİR SONRAKİ YDS NE ZAMAN?

Bir sonraki YDS sınavı ÖSYM'nin 2025 sınav takviminde yer alıyor. 2025 YDS/1 için başvuru ve sınav tarihleri şu şekilde:

YDS/1 2025 başvuru tarihi: 22-29 Ocak 2025 arası

22-29 Ocak 2025 arası YDS/1 2025 sınav tarihi: 9 Mart 2025

YDS BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

YDS başvuru sürecinizin sorunsuz ve eksiksiz şekilde ilerlemesi için ÖSYM'nin belirlediği adımları izlemeniz önemlidir. Başvurunuzu tamamlamak için aşağıdaki adımları takip edebilirsiniz:

Başvurunuzu ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla yapmak isterseniz, size en yakın ÖSYM Başvuru Merkezi'ne giderek başvurunuzu tamamlayabilirsiniz. Başvurunuzu bireysel olarak yapmayı tercih ederseniz, ÖSYM'nin resmi web sitesi olan https://ais.osym.gov.tr adresine veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulamasına e-Devlet aracılığı ile giriş yapınız. Bu platformlar üzerinden başvuru işleminizi elektronik olarak tamamlayabilirsiniz. Başvuru ücretinizi ödemek için ÖSYM tarafından belirlenen bankalara gitmeniz gerekecektir. Başvuru ücreti ödeme bilgileri ve detayları ÖSYM'nin internet sitesinde yer alacaktır. Ücreti belirtilen bankalara yatırarak ödeme işlemini tamamlayabilirsiniz.

Başvurunuzun başarıyla tamamlanabilmesi için belirtilen tarihler ve süreçlere dikkat etmek önemlidir. ÖSYM'nin resmi internet sitesinden güncel bilgilere ulaşabilir ve başvuru sürecinizle ilgili gereken adımları izleyebilirsiniz.

YDS nedir?

Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS), Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) tarafından yapılan ve ÜDS, KPDS ve KPSS Yabancı Dil sınavlarının yerini alan merkezi bir yabancı dil sınavıdır. YDS, yabancı dil bilgisini gramer, okuma, anlama ve kelime bilgisi açısından ölçen çoktan seçmeli test yöntemiyle gerçekleştirilir.

Kimler YDS'ye Girebilir?

YDS'ye aşağıdaki kategorideki kişiler girebilir:

Doçent, doktora ve sanatta yeterlik adayları.

Yüksek lisans programlarına başvuracak lisans programı mezunları.

Lisans programlarının son sınıfında veya son sınıftan bir önceki sınıfta okuyan öğrencilerden, yüksek lisans ya da doktora öğrenimi yapmayı planlayanlar.

Kamu kurumlarında çalışanlar, dil tazminatı veya yurtdışı görev gibi nedenlerle yabancı dil bilgisini belirlemek isteyenler.

Tıpta Uzmanlık Sınavı (TUS) veya Diş Hekimliği Uzmanlık Sınavına (DUS) girecek adaylar.

Kamu personeli olmak amacıyla Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) girecek adaylar arasından, kamu kurumlarının talebi doğrultusunda yabancı dil bilgisini belirlemek isteyenler.

Kamu kurumlarında çalışmayı düşünmeyen, ancak yabancı dil bilgisini ölçmek isteyen üniversite veya yüksekokul mezunları.

YDS, yabancı dil bilgisini ölçmek isteyen kişiler için önemlidir ve farklı alanlarda yüksek lisans veya doktora programlarına başvurularında, akademik kariyer yapma amacında, veya kamu sektöründe iş başvurularında kullanılır. YDS sınavına girecek kişiler, sınav tarihleri ve detayları hakkında ÖSYM'nin resmi web sitesinden güncel bilgilere erişebilirler.