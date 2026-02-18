Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

YDS'ye başvurular başladı

YDS başvuruları başladı. 5 Nisan'da uygulanacak sınavın başvuruları, bugünden itibaren 26 Şubat'a kadar devam edecek.

Eğitim
  • 18.02.2026 10:17
  • Giriş: 18.02.2026 10:17
  • Güncelleme: 18.02.2026 10:19
Kaynak: AA
YDS'ye başvurular başladı

2026-Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2026-YDS/1) başvuruları başladı.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezinin (ÖSYM) internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 5 Nisan'da uygulanacak sınavın başvuruları, bugünden itibaren 26 Şubat'a kadar devam edecek.

Adaylar, başvurularını ÖSYM başvuru merkezleri, "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması'ndan yapabilecek.

BirGün'e Abone Ol