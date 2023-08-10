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'Yedek paraşüt' hayatını kurtardı

Ajans Haberleri
  • 10.08.2023 17:21
  • Giriş: 10.08.2023 17:21
  • Güncelleme: 10.08.2023 17:22
Kaynak: DHA
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'Yedek paraşüt' hayatını kurtardı

Muğlanın'nın Fethiye ilçesinde Babadağ'ın 1900 metresindeki pistten tekli atlayış yaptığı sırada ipi dolanan pilot, son anda yedek paraşüt ile kayalıklara iniş yaptı. 

Olay, saat 11.00 sıralarında Fethiye'nin Ölüdeniz Mahallesi'ndeki yamaç paraşütü merkezi Babadağ'da meydana geldi.

Babadağ'ın 1900 metredeki pistine çıkan ve hazırlıklarını tamamlayan paraşüt pilotu, ipinin dolanması ile hızla düşüşe geçti.

Yere metreler kala yedek paraşütünü açıp, kayalıklara inen pilotun ölümden döndüğü anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Pilot, olaydan yara almadan kurtuldu.

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