Yedi belgesel Ankara’da yarışacak

Oktay EVSEN

Bu yıl 13-21 Kasım arasında 36'ncısı gerçekleştirilecek olan Ankara Film Festivali’nin Ulusal Belgesel Film Yarışması’nda yarışacak 7 belgesel belirlendi.

Festivalde Abdullah Harun İlhan’ın Özgür Kelimeler: Gazzeli Bir Şair, Ayşe Çetinbaş ile Çayan Demirel’in Kardeş Türküler ile 30 Yıl, Gülten Taranç ile Ragıp Taranç’ın Dedemin Evi, Letisya Tapan’ın İki Boşluk Arasında, Mert Güncüer’in Bir Sürgünün Not Defteri: Misina, Tayfun Belet’in Roman Gibi ve Tolga Oskar’ın Nilgün filmi yarışacak.