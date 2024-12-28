‘Yedi Kocalı Hürmüz’ oyunu Çanakkale’de

Kardelen TATAR SİNECAN

Çanakkale Belediyesi Tiyatro Topluluğu, Türk tiyatrosunun klasik eserlerinden biri olan Sadık Şendil’in yazdığı “Yedi Kocalı Hürmüz” adlı oyunu bugün sahneliyor.

Renkli karakterleri ve mizahi anlatımıyla izleyicilere keyifli bir akşam yaşatacak olan oyun, Çanakkale halkına ücretsiz olarak sunulacak. Ebru Naz Eşli'nin yönettiği oyunun gösterimi bugün saat 20.00’de Çanakkale Belediyesi Kültür Merkezi Salonu’nda gerçekleşecek.

Ücretsiz olacak oyunun başlama saatinden sonra salona izleyici alınmayacak.