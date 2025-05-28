Yedinci miting bugün Esenler’de

HABER MERKEZİ

CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasıyla sonuçlanan operasyonlara karşı başlatılan mitingler sürüyor.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, hafta sonları çeşitli şehirlerde miting düzenlerken çarşamba akşamları da İstanbul’un ilçelerinde halk buluşmalarına devam ediyor.

“Millet iradesine sahip çıkıyor” sloganıyla düzenlenen mitinglerin İstanbul’daki ilk adresi Şişli, ardından ise sırasıyla Beylikdüzü, Başakşehir, Beyazıt Meydanı, Silivri ve Pendik’te olmuştu.

Bu çarşamba yapılacak mitingin adresi ise Esenler olarak belirlendi.

Miting, Dörtyol Cumhuriyet Meydanı’nda bugün saat 20.30’da yapılacak.