“Yedinci Yüzyılın Melodisi” okuyucuyu tarihsel ve kültürel yolculuğa çıkarıyor

Hukukçu-Yazar Cihan Söylemez’in tarih dalında ilk romanı olan “Yedinci Yüzyılın Melodisi” Gri Yayınları’ndan çıktı.

Mukayeseli bir tarih ve edebiyat tarihi okumasının sonucunda raflardaki yerini alan kitap, okuyucuyu bir yandan tarihsel ve kültürel bir yolculuğa çıkarırken diğer yandan da modern zaman insanının ruhunu keşfetmeye yöneltiyor.

“Yedinci Yüzyılın Melodisi” İsa peygamberin çarmıha gerildiği Gerçek Haç’ın, M.S. 614’te Zerdüşt Sasani Ordusu tarafından gasp edilip Sasani ülkesine kaçırılması ile başlıyor.

Doğu Roma imparatoru Heraklius, Sasaniler’in son büyük şahı Hüsrev Perviz arasındaki din-taht savaşının tarihsel gelişimiyle devam eden roman hem edebiyat severlerin hem de tarihçilerin ilgiyle okuyacağı bir eser.

Modern bir Doğu-Batı Divanı esintisiyle okuyucularını bekleyen “Yedinci Yüzyılın Melodisi” bir edebiyat eseri olduğu gibi aynı zamanda bir tarih okuması.