Yeditepe Üniversitesi Fen-Edebiyat ve Mühendislik fakültelerinin ismi değişti

Yeditepe Üniversitesi, Fen-Edebiyat ve Mühendislik fakültelerinde isim değişikliği yapıldığını duyurdu.

Üniversiteden yapılan açıklamada, Fen-Edebiyat Fakültesinin isminin "İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi", Mühendislik Fakültesinin ise "Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi" olarak değiştirildiği belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının E-75850160-101.02.01-39948 sayılı yazısı ve Cumhurbaşkanlığı makamının onayı ile üniversitemizin fakülte yapılanmasında aşağıdaki düzenlemeler yapılmıştır. Fen-Edebiyat fakültemizin adı İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, Mühendislik fakültemizin adı Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi olarak değiştirilmiştir. Bu düzenlemeler, fakülte yapılanmamızı uluslararası akademik standartlara uyumlu hale getirirken disiplinler arası işbirliklerimizi daha da ileriye taşıyacak stratejik bir adım niteliği taşımaktadır. Mevcut ders programlarımız bu fakültelerimiz bünyesinde kesintisiz şekilde devam edecektir."