Yeditepe Üniversitesi öğrencilerinden Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerine destek

Yeditepe Üniversitesi öğrencileri, 6 yaşındaki çocuğun evlendirilebileceğini savunan Nureddin Yıldız’ın üniversiteye gelmesini protesto eden Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerine destek eylemi düzenledi.

Kampüste yapılan eylemde, "Öğrencileri bırakın pedofilileri alın", "Şeriata, faşizme geçit yok" ve "Kampüslerimizde karanlığa geçit yok" şeklinde pankartlar açıldı.

NE OLMUŞTU?

6 yaşındaki çocukların evlendirilebileceğini savunan ilahiyatçı Nureddin Yıldız, Boğaziçi Üniversitesi'ne konuşmacı olarak davet edilirken çok sayıda öğrenci Yıldız'ı protesto etti.

Kampüse giren çevik kuvvet öğrencileri ablukaya alırken büyük kısmı öğrenci olan 97 kişi gözaltına alındı. 15 kişi, tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilirken şu ana kadar 4 öğrenci tutuklandı.