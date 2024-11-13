Yeğeni işkenceyi anlattı: 22 yıldır kayıp olan kadını erkek kardeşi öldürmüş

Kayseri'de 22 yıldır kayıp olan kız kardeşini öldürdüğü iddia edilen sanığın yargılanmasına başlandı.

Kayseri 3. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada, 1992 yılından beri kayıp olan H.T'nin kızı A.Y'nin, annesini öldürdüğü iddiasıyla şikayette bulunması üzerine hakkında "tasarlayarak yakın akrabayı öldürmek" suçundan dava açılan tutuklu sanık Y.T, avukatı ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı hazır bulundu.

Sanık Y.T. savunmasında, evlenip Adana'ya yerleşen kız kardeşinin eşi ile sorunlar yaşaması üzerine 1992'de ağabeyi ve annesi ile gidip kardeşini Kayseri'ye getirdiklerini söyledi.

CİNAYETİ AĞABEYİNİN İŞLEDİĞİNİ İDDİA ETTİ

Kız kardeşini ağabeyi M.T'nin evine yerleştirdiklerini belirten sanık, "Daha sonra ağabeyimin evine gittim. Kız kardeşimi göremeyince kendisine, 'H.T. nerede' diye sordum, 'Almanya'ya gönderdim' dedi. Bir hafta sonra gittiğimde bana bu kez, 'H.T'yi öldürdük, denize attım. Bunu hiç kimseye demeyeceksin. Sen de benim ortağımsın. H.T'yi birlikte öldürdük' dedi. Korktuğum için 'tamam' dedim. Sonra babama anlattım. Ortada bir cinayet var. Kız kardeşimden 1992 yılından bugüne hiçbir haber yok. Suçsuzum, beraatimi istiyorum" diye konuştu.

Duruşmada tanık olarak dinlenilen sanığın yeğeni Y.T. ise amcası Y.T. ve babası M.T'nin evde yaptıkları bir sohbette, kız kardeşlerini nasıl öldürdüklerine dair konuşmalarını duyduğunu belirtti.

"DEDEMİN ÖLÜMÜ DE ŞÜPHELİ"

Bu ikisinin, kız kardeşlerini işkence ederek öldürdüğünü iddia eden tanık, şunları kaydetti:

"Halamı Adana'dan getirdikten sonra açık diye saçını sıfıra vurmuşlar. Elektrik vermişler. Halam da bu işkencelere dayanamadı. Dedem, babam ve amcam, bir gün araçla köye giderken Erkilet'in tepesinden geçtikleri esnada, bu ikisi dedeme, 'Kız kardeşimiz burada yatıyor. Git, bir Fatiha oku' demişler. Dedem, kızı kaybolduktan sonra yetkililere gidip haber vermek istiyor ancak bu kişiler kendisini engelliyor, olaydan 15 gün sonra da ölüyor. Dedemin ölümünün de şüpheli olduğunu düşünüyorum. Bu kişiler halamı namus için öldürmüş olabilir, tam nedenini bilmiyorum."

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluğunun devamına hükmederek, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

2021'DE DE CİNAYETTEN HÜKÜM GİYMİŞ

Öte yandan, 10 Haziran 2021'de, ağabeyi M.T. ile "eski yengesi" F.Ö'yü iple boğup cesetlerini bahçedeki tandıra gömen sanık Y.T, bu dosyadan 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanıp "kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet ve müebbet hapse çarptırılmıştı.