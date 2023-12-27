Yeğeni paylaşıp sildi: "Cumhurbaşkanımız Ankara adayı olarak amcamı açıklayacak"
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na aday olacağı iddia edilen isimler arasında yer alan AKP'li Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok'un yeğeni Fatih Altınok, amcasının isminin bugün açıklanacağını paylaştı. Fatih Altınok, paylaşımını bir süre sonra sildi.
AKP'li Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok'un yeğeni Fatih Altınok, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda amcasının Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na aday gösterileceğini yazdı.
Turgut Altınok isminin bugün AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından açıklanacağını yazan Fatih Altınok, paylaşımı kısa süre içinde sildi.
Fatih Altınok sosyal medya hesabından 'Gözün aydın Angara' diyerek şu mesajı paylaştı:
"Rabbim'in izniyle inşallah 27/12/2023 Çarşamba günü Sayın Cumhurbaşkanımız, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığına efsane başkan amcam Turgut Altınok'u açıklayacak. Gözünaydın Angara, hayırlı olsun Angara..."