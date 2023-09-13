Yeğenini 13 el ateş ederek öldüren şahıs aranıyor

Bursa’da ormanlık alanda dayısının tabancasından çıkan kurşunların hedefi olan 35 yaşındaki E.Y., hayatını kaybetti.

Bursa'nın İnegöl ilçesi Hocaköy Mahallesi’ndeki ormanlık alanda saat 13.00 sıralarında H.A. (41) isimli şahıs, yeğeni E.Y.'yi (35) 13 el ateş ederek öldürdü.

Edinilen bilgiye göre, H.A., aracıyla yeğeni E.Y. (35) ile ormanlık alan girişinde buluştu. E.Y.'ye ait aracın içinde dayı ve yeğen arasında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışmanın ardından E.Y.'ye defalarca ateş edildi. 3 merminin başına isabet ettiği E.Y., olay yerinde hayatını kaybetti.

ARKADAŞI YAKALANDI

Cinayet zanlısı H.A., yanındaki arkadaşı S.E. ile birlikte geldiği 16 ALU 345 plakalı araçla olay yerinden kaçtı. Olaydan bir saat sonra çevre yolunda devriye atan polis ekipleri, cinayet zanlısının bulunduğu aracı fark etti. Polisin ’Dur’ ihtarına uymayan sürücü kaçmaya başladı. 1 kilometre süren kovalamaca sonucu araç önü kesilerek durduruldu. Araçtaki sürücü S.E. yakalanırken, cinayet zanlısının yakalanması için çalışma başlatıldı.



E.Y.'nin cenazesi savcılık incelemesinin ardından hastane morguna kaldırıldı. Jandarma ekiplerinin olayla ilgili incelemsi devam ediyor.