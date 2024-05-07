Yeğenini yönetim kurulu başkanı olarak atamıştı: Mustafa Bozbey'den açıklama

Yerel seçilerin ardından yeğenini belediyenin iştirakı olan şirketin yönetim kurulu başkanı olarak atayan, tepkiler üzerine karardan vazgeçtiğini açıklayan CHP'li Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, "Daha netleşmemiş, süreci tamamlanmamış konunun bu kadar kamuoyunun gündemine gelmesini elbette önemsiyorum. Bu konuyla alakalı gereğini yaptığımızı kamuoyunun bilmesini istiyorum" dedi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi iştiraki olan bir şirkete yönetim kurulu başkanlığına yeğenini atayan ve tepkiler üzerine karardan vazgeçtiğini açıklayan CHP'li Başkan Mustafa Bozbey, yeni bir açıklama yaptı.

Bursa’da gazetecilerle bir araya gelen Mustafa Bozbey, son iki gündür gündemi meşgul eden konuya açıklık getirmek istediğini söyledi.

Başkan Bozbey, "Halkımızın hassasiyetlerini anlıyorum. Bunun için daha netleşmemiş, süreci tamamlanmamış konunun bu kadar kamuoyunun gündemine gelmesini elbette önemsiyorum. Bu konuyla alakalı gereğini yaptığımızı kamuoyunun bilmesini istiyorum" dedi.

Konuşmasında liyakatlı ve deneyimli kadrolara değinen Bozbey, "1 Nisan sabahı hemşehrilerimizin takdiri ile gülümseyen Bursa sabahına uyandığımızdan bu yana gelişmeleri sizlerle paylaşmak için biraradayız. Bu vesileyle bizi bu göreve layık gören tüm vatandaşlarıma tekrar tekrar teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Bozbey, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ülkemizdeki ve kentimizdeki değişim ve gelişimden yana gösterilen büyük isteğin omuzlarımıza yüklediği sorumluluğun bilincinde olarak, oy veren ya da vermeyen tüm Bursalıların belediye başkanı olacağımı sizlerin huzurunda tekrarlamak ve söz vermek istiyorum. Kentimizin sorunları için yapıcı çözümler bulurken asla ayrımcılık yapmayacağız. Hizmetlerimizi ortak akılla ve kapsayıcı bir şekilde yapacağız."