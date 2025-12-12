Yeliz Şık Çifçi'nin ilk kişisel sergisi: '51. Dakika'

Sanatçı ve Klinik Psikolog Yeliz Şık Çifçi, küratörlüğünü Dr. Zeynep Öztürk’ün üstlendiği “51. Dakika” isimli ilk kişisel sergisiyle izleyici karşısına çıktı.

Sanatçı, terapistin bilinç dışını görsel imgelere dönüştürdüğü bu sergide aşkın aşamalarını ve öteki ile kurulan ilişkilenme biçimlerini bir terapistin gözünden ele alıyor.

Sergi, 11 Ocak 2026 tarihine kadar DG Art Project’te ziyaret edilebilir.

YELİZ ŞIK ÇİFÇİ HAKKINDA

1977 İstanbul doğumlu Yeliz Şık Çifçi, Boğaziçi Üniversitesi Psikoloji ve Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık bölümlerinden çift ana dal programıyla mezun olduktan sonra 2003’te yine Boğaziçi Üniversitesinden klinik psikoloji yüksek lisans derecesini aldı. Yüksek lisans tezini “çağrışımsal bellek” üzerine yaptı. 2006-2008 yılları arasında Chicago Psikanaliz Enstitüsünden “Psikanalitik Psikoterapiler-Uzaktan Eğitim” programını tamamladı.

Ergen ve yetişkinlerle çalışmalarını sürdürmekte ve 2010’dan beri Boğaziçi Üniversitesinde yarı zamanlı öğretim görevlisi olarak Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü öğrencilerine ders vermektedir.

Üniversitede yıllarında heykel atölyesi dersleriyle başlayan sanatsal üretimlerine farklı teknikler kullanarak devam etmektedir. Heykelin yanı sıra kolaj, akrilik portre, asamblaj, video art ve fotoğraf gibi farklı sanat disiplinlerinden teknikleri bir araya getirerek karma bir anlatı dili oluşturmuştur.

Çifçi; danışan mahremiyetine dair etik sorumluluğunu üretim sürecinin temel ilkesi olarak korumakta ve terapi odasının görünmeyen mekaniğini, terapistin iç dünyasını görselleştirmekledir.