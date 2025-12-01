Yelkende büyük başarı

Milli sporcu Ecem Güzel, Portekiz’in Vilamoura kentinde düzenlenen 8. Portekiz Grand Prix’nin ilk etabında ILCA 6 kadınlar sınıfında birincilik elde etti.

Türkiye Yelken Federasyonunun açıklamasına göre üç disiplinde toplam 182 sporcunun yer aldığı organizasyonun ilk günü Türk sporcular adına başarılı sonuçlara sahne oldu.

Ecem Güzel, günün rüzgâr koşullarını iyi değerlendirerek kendi sınıfında istikrarlı bir performans ortaya koydu ve etap sonunda zirveye çıktı.

Bu sonuç, milli sporcunun uluslararası arenadaki çıkışını sürdürmesi açısından önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Türk sporcuların diğer sınıflardaki dereceleri de dikkat çekti. ILCA 7 kategorisinde Yiğit Yalçın Çıtak yarışı 5., Umut Eyriparmak 18., Berkay Abay 26., Kutsal Güneş Kurnaz ise 67. sırada tamamladı. ILCA 6 kadınlarda Duru Alpkökin 28., ILCA 6 erkeklerde Ali Poyraz Özdemir 6., Asilkan Öğüt ise 40. sırada yer aldı.

Portekiz Grand Prix’sinin ikinci etap yarışları önümüzdeki günlerde devam edecek.