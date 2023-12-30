Yem kamyonu yolcu minibüsüne çarptı: 1 ölü, 4 yaralı

Bolu’da sürücüsünün kontrolünü yitirdiği yem kamyonu, karşı şeride geçerek yolcu minibüsüne çarptı. Kazada, minibüsteki 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Kaza, 08.30 sıralarında Bolu- Mudurnu kara yolunun Yenisefa köyü mevkisinde meydana geldi. Bolu yönüne giderken Dursun Demir'in kontrolünü yitirdiği 54 SB 694 plakalı yem kamyonu, karşı şeride geçerek Arif Kocaman yönetimindeki 14 AAC 261 plakalı yolcu minibüsüne çarptı.

Kazada, metrelerce savrulan minibüs hurdaya döndü, koltukları yola fırladı. Kazada minibüsteki yolculardan Sevgi Sarıoğlu (45) yaşamını yitirdi, Ertuğrul Gazi Yıldız, Sercan Koçyiğit ve Abdulkadir Rahman ile kamyon sürücüsü Dursun Demir yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, jandarma ve 112 Acil ekibi sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla kaldırıldıkları İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.