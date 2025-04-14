‘Yem pahalanıyor, süt yine yerinde sayıyor’

Osmaniye Sumbas’ta süt üreticiliği yapanlar, sütün fiyatının süt toplayıcıları tarafından 9 liradan alındığını, Ulusal Süt Konseyi’nin tavsiye ettiği çiğ süt fiyatının 17 lira 15 kuruş açıklamasına uyulmadığını belirtti. Süt üreticisi Sultan Çaparoğlu, şöyle konuştu:

“Sütün litresini 8- 9 liradan alıyorlar. Yem kurtarmıyor. Benim geçimim bu, başka hiçbir şeyim yok. Emeklilik, maaş yok. Yem pahalanıyor, mazot pahalanıyor, bizim süt pahalanmıyor.” Mustafa Kara ise şunları söyledi: “Bizim geçimimiz süt inekçiliği. Süt Birliği sütün alım fiyatını 18 liradan açıklamış ama sütçüler bizden 9,5- 10,5 liradan alıyor. Biz bu fiyattan dolayı çok düşükte kalıyoruz. Yemler çok pahalı. Geçen sene bir torba yem 500 liradan düşüktü. Şu an 680- 660 lira civarlarında ama süt yerinde sayıyor. Böyle olursa bu inekler devamlı kesime gidecek.”