Yeme-içme hakları engellenen Hacettepe öğrencileri protestoda

Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kampusu’nda 7/24 açık tek kafe olan Yurdum Kafe'nin, rektörlüğün aldığı kararla artık saat 23.00’te kapatılacağının duyurulmasının ardından, özellikle Beytepe Kampusu yurtlarında ve öğrenci evlerinde yaşayan öğrenciler, 1 haftadır kafeyi kapatılmaması için protestoda bulunarak rektörlüğün aldığı bu karara tepki gösteriyor.

Kampüste yaşayan öğrencilerin gece yeme-içme ihtiyaçlarını karşılayabileceği, sosyalleşebileceği tek alan olan Yurdum Kafe’nin saat 23.00’te kapatılmaması adına her gece öğrenciler kafede çeşitli etkinlikler ve atölyeler düzenliyor, rektörlüğe verilmek üzere dilekçeler toplanıyor.

REKTÖRLÜĞÜN İLK VUKUATI DEĞİL

Pandemi dönemi sonrası yüz yüze eğitimin başladığı zamandan bu yana öğrencilerin ihtiyaçlarını giderebileceği, sosyalleşebileceği alanlar genel hatlarıyla kısıtlanmış durumda. Beytepe Alışveriş Merkezi’nin ve City Center’ın uzun süre kapalı kalması kampusta öğrenci yaşamını olumsuz yönde etkilerken, bölüm kantinlerinin süresiz kapatılması ise öğrencileri yeme içme problemiyle karşı karşıya bırakıyor.

SÖZ YETKİ KARAR ÜNİVERSİTE BİLEŞENLERİNE

Direnişteki öğrenciler, atanmış rektörün kendi başına ve öğrenci yararını göz ardı ederek aldığı bu karara karşı mücadelelerini sürdürmeye kararlı olduğunu belirtirken, özerk demokratik üniversite yolunda bütün Hacettepe öğrencilerini haklarını ve yaşam alanlarını savunmaya çağırıyor.