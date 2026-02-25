Yeme-içme sektöründe işsizlik derinleşiyor

Yeme-içme ve turizm sektöründe çalışan emekçiler artan işsizlik, düşük ücret ve güvencesiz çalışma koşullarıyla karşı karşıya.

Yaklaşık 18 yıldır sektörde çalışan ve son 8 yıldır yöneticilik yapan gastronomi emekçisi İbrahim Yıldız, çok sayıda nitelikli çalışanın aylardır iş bulamadığını söyledi. Yıldız, sektörde işsizliğin hızla arttığını belirterek, “Şef pozisyonunda çalışmış, iyi yerlerde deneyimi olan birçok arkadaşımız iş bulamıyor. İş bulamayan pek çok çalışanın yurt dışına gitmeyi düşündüğünü de ekledi.

AZ PERSONELE ÇOK İŞ

İşsizliğin en önemli nedenlerinden birinin işletmelerin küçülmesi ve personel sayısını azaltması ve yabancı uyrukluların ucuz işgücü olarak kullanıldıklarını belirten Yıldız, “Normalde 10 kişinin çalışması gereken yerde 6 kişi çalıştırılıyor. Aynı iş daha az personelle yürütülmeye çalışılıyor. Çalışanlar da başka seçenekleri olmadığı için bu koşulları kabul etmek zorunda kalıyor” diye konuştu.

Sektörde işten çıkarmaların da yaygınlaştığını söyleyen Yıldız, bazı işletmelerin zam oranlarını gerekçe göstererek çalışanları işten çıkardığını ifade etti. Sektörde ücretlerin düşük olduğunu belirten Yıldız, özellikle mutfakta ağır koşullarda çalışan personelin düşük maaşlara mahkûm edildiğini söyledi. “Bazı yerlerde bulaşıkçı ve steward pozisyonundaki çalışanlara hâlâ 32 bin lira civarında maaş veriliyor. Oysa bu çalışanlar en ağır iş yükünü taşıyor. Mesai ücretlerini vermek yerine izin olarak kullandırmaya çalışıyorlar. İnsanlar yıllarca çalışıp hak ettikleri mesai ücretlerini alamadan işten ayrılıyor” diye konuştu. Sektördeki en büyük sorunun işsizlik olduğunu vurgulayan Yıldız, çok sayıda deneyimli çalışanın iş aradığını belirtti. “10 yıl önce birlikte çalıştığım personel bile beni arayıp iş soruyor. Herkesin ortak sorunu iş bulamamak” dedi.

Gastronomi emekçilerinin temel taleplerinin güvenceli çalışma koşulları ve hak ettikleri ücret olduğunu belirten Yıldız, çalışanların düzenli maaş, mesai ücretlerinin ödenmesi ve insanca çalışma koşulları talep ettiğini söyledi.