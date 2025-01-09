Yemek ihalesinde yolsuzluk yapıldı

Emekliler, asgari ücretliler iktidarın resmi enflasyonunun bile altındaki zammıyla yaşam mücadelesi verirken kamu ihalelerindeki yolsuzluklar da ortalığa saçılmaya devam ediyor. Danıştay’ın kararıyla yine bir ihalede vurgun yapıldığı anlaşıldı.

Kamu İhale Bülteni’nde yer alan bilgilere göre, Sağlık Bakanlığı 16 Kasım 2023 tarihinde Antep’teki Cengiz Gökçek Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi, İslahiye İlçe Devlet Hastanesi İle Nurdağı İlçe Devlet Hastanesi için yemek ihalesi düzenledi. 26 şirketin doküman aldığı ihaleye 10 şirket katıldı. Ancak 10 şirketten sadece birinin geçerli teklif verdiği belirtilerek 4 Aralık 2023’te Asum Yemek Anonim Şirketi ile 28 milyon 899 bin TL’lik sözleşme imzalandı.

ÖNCEDEN BELLİYDİ

Skandal ihaleyi bir şahıs Kamu İhale Kurulu’na şikâyet etti. Şikâyette, ihaleye katılanlardan istenilen belgeleri sadece “daha önceden bilgi sahibi olan şirketin” hazırlayabileceğini bu nedenle birçok şirketin ihaleye katılamadığı veya teklif veremediği belirtildi.

Ancak Kamu İhale Kurulu oy çokluğuyla şikâyetin reddine karar vererek bir işlem yapmadı. Karara itiraz edilen Ankara 19. İdare Mahkemesi de davanın reddine karar verdi.

‘REKABET ENGELLENDİ’

Şikâyet dilekçesi Kamu İhale Kurulu ile Ankara 19. İdare Mahkemesi’nin ardından Danıştay’a gitti. Danıştay ise “ihale kapsamında istenilen belgelerin rekabete aykırı olduğuna vurgu yaparak” ihalenin iptaline karar verdi. Kararda, isteklilerden ihaleye katılabilmek için ihalenin ilan tarihinden önce alınan bir takım belgeleri sunmalarının istendiği de vurgulandı. Kamu İhale Kurulu ile İdare Mahkemesi’nin kararlarına yönelik “Hukuki isabet görülmemiştir" denildi.

İHALELER GÜNDEMDE

Şahinbey Belediye Meclisi’nin eski Meclis Üyesi CHP’li Uğur Kalkan ise BirGün’e yaptığı açıklamada, Antep’te yemek ihaleleri sürekli skandallarla gündeme geldiğini hatırlatarak şunları söyledi: “Geçtiğimiz günlerde Gaziantep Üniversitesi’ndeki yemek ihalesindeki beceriksizlik hem kentin hem de ülkenin gündemine epey meşgul etmişti. Şimdi de yeni bir yemek ihalesi gündemde. 26 Kişinin doküman indirdiği, 10 kişinin katıldığı ihalede sadece bir geçerli teklif var. O da ihaleyi kazanan firma. Konuyla ilgili Kamu İhale Kurumu’na yapılan başvuru da oy çokluğuyla reddediliyor. Karşı oy gerekçesinde bu ihalede istenen bazı evrakların rekabet ilkesine aykırılık teşkil ettiği vurgulanıyor. Ankara 19. İdare Mahkemesi de bu ihaleye onay veriyor. Sonuç olarak konu Danıştay’a gidiyor ve Danıştay bu ihaleyi iptal ediyor. Danıştay da ihale dokümanındaki düzenlemenin rekabete aykırı olduğu vurgusu yapıyor. 26 Dokümandan önce 10’a sonra 1 geçerli teklife düşmesi zaten her şeyi ortaya koymuyor mu? Bu kadar işe imza atanlar demek ki kendilerine bir şey olmayacağından o kadar eminler ki bu işlere girişiyorlar? Bu ihalelerdeki skandallar şehrimize zarar veriyor? Bu ihalelerin daha adil ve şeffaf bir şekilde yapılması Gaziantep için acil bir ihtiyaçtır.”