Yemek kartı ile SGK’den açıklama: Kazanca dahil edilmeyecek

Ekonomi Servisi

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) yemek kartları, çekleri ve kuponlarına ilişkin yeni bir açıklama yaptı. Yemek ödemelerinde prim muafiyetiyle ilgili yapılan açıklamada, "Yemek kartı/çeki/kuponu yalnızca yemek bedelinin ödenmesinde kullanıldığında, yüklenen tutar prime esas kazanca dahil edilmeyecektir" ifadesine yer verildi.

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) yemek kartları, çekleri ve kuponlarıyla ilgili yapılan yemek ödemelerinde prim muafiyeti uygulamasına ilişkin açıklamada ayrıca şu ifadelere yer verildi: "Yemek kartı/çeki/kuponunun yemek dışında başka amaçlarla kullanılması halinde 158,00 TL’lik tutar prime tabi tutulmayacak ancak bu tutarı aşan kısım prime esas kazanca tabi olacaktır."

%54,54 ORANINDA ARTIRILDI

2024 yılı için belirlenen günlük yemek ücreti 170 TL'ye yükselmişti. Asgari ücret artışıyla paralel olarak, yemek ücretleri de %54,54 oranında artırıldı. Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, 2025 yılı için yemek ve yol ücretlerine yapılan yeni düzenlemeyle, yemek parası istisna tutarı 240 TL olarak belirlendi. Bu artışla birlikte, aylık yemek ödeneği 6 bin 240 TL'ye çıktı.