Yemek sağ elle, harcama çift elle

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın, “Okulöncesi eğitime alternatif model” olarak sunduğu 4-6 Yaş Kuran Kursları’nın ardından 7-10 yaş grubuna yönelik kurslar için de harekete geçildi. Hemen her yıl on milyonlarca liralık kitap bastıran başkanlık, bu kez de 7-10 Yaş Kuran Kursları’nda okutulacak etkinlik kitabı için kesenin ağzını açtı.

SÖZLEŞME 4,4 MİLYON TL

Pedagojik uzmanlık gerektiren eğitim yerine sertifikalı eğiticilere dayalı modelle eğitim verdiği gerekçesiyle eleştirilen 7-10 yaş grubuna yönelik Kuran kurslarında okutulacak kitaplar için dev bir ihale düzenlendi. Diyanet İşleri Başkanlığı Döner Sermaye Daire Başkanlığı’nca 16 Temmuz’da düzenlenen ihale, ağustos ayının ilk gününde sonuçlandı. Toplam dokuz matbaa şirketinden teklif alan Başkanlık, ihaleyi Başak Matbaacılık’a bıraktı. Şirket ile Diyanet arasında toplam 130 bin, “7-10 Yaş Grubu Kuran Kursları Öğrenci Etkinlik Kitabı” basılması için 4 milyon 486 bin 300 TL’lik sözleşme imzalandı.

DEĞERLER EĞİTİMİ

2025 yılı itibarıyla sayıları bin 397’ye ulaşan 7-10 Yaş Grubu Kuran Kursları için 4,4 milyon TL’lik kitap harcamasının ardından gözler, kursların müfredatına çevrildi. Pedagogların, “Küçük yaşta verilen dini eğitim, çocuklarda geri dönülemez hasarlar bırakabilir” uyarılarına karşın 7-10 yaş grubundaki çocuklara okutulan müfredatın, “Değerler Eğitimi” bölümünde öğrencilerin olumsuz etkilenmesine yol açacak konulara yer verildiği öğrenildi.

ADAP VE NEZAKET

Diyanet’e bağlı 7-10 yaş Kuran kurslarının müfredatının, “Değerler Eğitimi” bölümünde, “Adap ve Nezaket” konusu ele alınıyor. Adap ve Nezaket konusunun alt başlıkları ise “Yeme-İçme Adabı, Konuşma-Dinleme Adabı, Temizlik Adabı, Cami Adabı, Misafir Karşılama-Uğurlama Adabı, Nezaket Kurallar” olarak sıralanıyor.

SAĞ EL İLE YEMEK

Kuran kursu öğreticilerine kılavuz niteliği taşıyan müfredat kitapçığında yeme içme adabının, “Besmele ile başlama, sağ el ile yeme” ifadeleri ile anlatılması gerektiği kaydedildi. Diyanet’in, “Sağ el ile yemek yeme” öğüdü, 2018 yılında verilen ve kamuoyunda tartışma yaratan fetvayı anımsattı.