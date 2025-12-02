Giriş / Abone Ol
Yemek servisi açmayan restoran çalışanlarına silahlı saldırı: 6 yaralı

Bursa’nın Nilüfer ilçesinde, bir restoranda servis açılmaması nedeniyle çıkan tartışma, iki kişinin yakınlarıyla iş yerine dönmesiyle silahlı kavgaya dönüştü. Restorana ateş açılması sonucu 6 kişi yaralandı.

  • 02.12.2025 07:27
Kaynak: DHA
Fotoğraf: DHA

Bursa’da bir restorana gelen 2 kişiye iddiaya göre kaba davranışları gerekçesiyle yemek servisi açılmadı.

Restorandan ayrılan 2 kişi bir süre sonra bu kez yakınlarıyla gelince iş yeri çalışanlarıyla yaşanan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.

Tabancayla vurulan 6 kişi yaralandı.

Olay, saat 17.00 sıralarında Nilüfer ilçesi Ataevler Mahallesi’nde bulunan bir restoranda meydana geldi. Yemek için geldikleri restoranda kaba davranışları gerekçesiyle servis açılmayan 2 kişi ile iş yeri çalışanları arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışmanın ardından restorandan ayrılan 2 kişi 1 saat sonra beraberlerinde yakınlarıyla birlikte sopalarla iş yerine geldi. Gelen kalabalık grup ile iş yeri çalışanları çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

Arbede sırasında restoran çalışanlarına silahla ateş edildi.

Kurşunların isabet ettiği 6 kişi yaralanırken, ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla çevredeki hastanelere sevk edildi.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

