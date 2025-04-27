Yemek yerken boğazına lokma kaçan genç Heimlich manevrasıyla kurtarıldı

Osmaniye’de bir lokantada yemek yerken boğazına lokma kaçan genç, iş yeri çalışanı tarafından yapılan Heimlich manevrası sayesinde ölümden döndü. Olay anı iş yerinin güvenlik kameralarına da yansıdı.

Olay, Osmaniye Adnan Menderes Mahallesi küçük sanayi sitesinde bulunan bir lokantada meydana geldi. Lokantada arkadaşlarıyla birlikte yemek yiyen İbrahim Fırat, lokmanın boğazına kaçmasıyla nefes almakta zorlandı. Nefes alamayan Fırat’ın masadan kalktığını gören arkadaşları müdahale etmek istedi ama başarılı olamadı. O sırada iş yeri çalışanı Servet Arslan’ın yaptığı Heimlich manevrasıyla boğazındaki lokma çıkarılan İbrahim Fırat rahat bir nefes aldı. Lokanta çalışanları da kendisine su vererek destek oldu.

İş yeri çalışanının yaptığı ilk yardım sonrası iyileştiğini söyleyen İbrahim Fırat, "Yemek yemeye geldim kirvemizin yeriydi yemek yerken soluk boruma takılan ekmek nedeniyle bir anda nefesim kesilmeye başladı. Arkadaşımın sırtıma vurmasını istedim sırtıma vurdu ama geçmedi. Değerli abim Servet Arslan’ın Heimlich manevrasıyla iyileştim" diye konuştu.

İş yeri sahibinin yeğeni tarafından kendilerine öğretilen Heimlich manevrasını ilk defa denediğini ve sonuç verdiği için mutlu olduğunu söyleyen iş yeri çalışanı Servet Arslan, "İş yerinde çalışırken müşterimiz yemek yerken boğazında lokma kaldı. İlk yardımda bulundum lokmayı çıkardım. Bir insanın hayatına dokunduğum için mutluyum" dedi.



Gıda sektöründe çalışan herkesin Heimlich manevrasını bilmesi lazım"

Okulda öğrendiği ilk yardım bilgilerini personele öğrettiğini ve bu öğrettiği bilgilerin sonuç vermesinden mutlu olduğunu söyleyen İbrahim Özdağ, "Beden eğitimi mezunuyum ilk yardım eğitimi aldım üniversitede dönemlerinde. İlk yardım eğitimini burada çalışan personele aktardım Heimlich manevrası olsun diğer temel eğitimleri, yaşam fonksiyonlarını aktardım. Bir arkadaşımızın, müşterimizin boğazında lokma takılı kaldı. İş yeri çalışanımız Servet Arslan öğrettiğim manevrayı arkadaşın üzerinde uyguladı ve başarılı oldu. Arkadaşımıza hayat desteği verdi bu konuda mutluyuz. Bu gıda sektöründe çok fazla bu olaylar oluyor herkesin bu Heimlich manevrasını bilerek uygulamasını tavsiye ediyorum" dedi.