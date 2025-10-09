Yemekhane zammı protesto edildi: 100 TL iki öğüne yetmiyor

Havin ŞENER - Ada Sude ATAK

AKP iktidarının plansız ekonomi politikalarının en derinden etkilediği üniversite öğrencileri, artan yemekhane fiyatlarıyla da karşı karşıya. İstanbul Üniversitesi’nde ağustos ayında yemekhane ücretlerine zam yapılması kampüste protesto edildi. Yemek ücretlerinin 32,5 TL’den 52,5 TL’ye çıkarılmasına tepki gösteren öğrenciler yemekhane önüne yürüdü.

EN TEMEL HAKKIMIZ

Yürüyüş özel güvenlik birimi tarafından engellenmeye çalışıldı. Öğrenciler “Burada bu kadar öğrencinin içinde bize saldırmaya utanmıyorsunuz. Günde 100 lira KYK bursu/kredisi ile 52,5 liraya yemekhanede 2 öğün yemek yiyemiyoruz dediğimiz için suçlu olduk. Okulun polisi, güvenliği kendi öğrencisine saldırıyor. Yazıklar olsun size” sözleriyle engellemeye tepki gösterdi.

Yemekhane önüne yürüyen öğrenciler yaptıkları açıklamada, Azerbaycanlı Nanaxanim (Nana) Babazade’nin yemekhane eylemine katıldığı gerekçesiyle yaklaşık 50 gündür Geri Gönderme Merkezi’nde tutulduğu anımsatıldı. Açıklamada şöyle denildi: “Nana hayati tehlikesinin olduğu ülkesine geri gönderilmek isteniyor. Neden? Ücretsiz beslenme ve parasız eğitim talep ettiği için. Nana’nın taleplerini yineliyoruz: Parasız beslenme, vegan yemek haktır. Önümüze polisleri, özel güvenlikleri de dikseler, tehdit de etseler hiçbir şekilde mücadelemizden vazgeçmeyeceğiz. Ücretsiz ve nitelikli beslenme hakkımızı alacağız.”

Açıklamanın ardından Babazade’nin gönderdiği mektup okundu. Mektupta şu ifadeler yer aldı: “Sevgili mücadele arkadaşlarım, bir yıl önce yemekhane protestolarında aranızdaydım. O zaman nasıl güçlü ve öfkeli hissediyorsam, şu anda aynı hisleri yaşamaya devam adıyorum. Bu rejim; kadınları, LGBTİ+’ları, göçmenleri, hayvanları, yoksulları görünmez kılmaya çalışıyor. Her geçen gün hukuksuzluklarla artmaya devam ediyor. En temel hakkımız olan beslenme hakkımız bile gasp edilmeye devam ediliyor.”