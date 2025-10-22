Yemekhanede "rezervasyon" dayatmasına karşı Hacettepe öğrencilerinin eylemleri sürüyor

Hacettepe Üniversitesi'nde yemekhaneye getirilen ‘rezervasyon’ sistemi dayatmasına karşı öğrencilerin eylemleri sürüyor.

Öğlen saatlerinde bir araya gelen öğrenciler yemekhaneye yürüdü.

Yemekhane önünde özel güvenliğin engelleme girişimlerine karşı turnikeleri aşan öğrenciler, yemeklerini kendileri dağıttı.

Rezervasyon yapılan miktarda yemekhaneye getirilen yemekler kısa bir süre içinde tükendi.

"NİTELİKLİ BESLENME HAKTIR"

“Öğrenci iradesi teslim alınamaz”, “Nitelikli beslenme haktır” diyen öğrenciler yemekhanedeki rezervasyon uygulamasının kaldırılması için eylemlere devam edeceklerini bildirdi.

NE OLMUŞTU?

Hacettepe Üniversitesi yönetimi geçtiğimiz haftalarda tasarruf sağlama gerekçesiyle yemekhanelerde rezervasyonlu sisteme geçileceğini duyurmuştu.

Hacettepe Üniversitesi'nde yemekhaneye getirilen ‘rezervasyon’ sistemi dayatmasına karşı 17 Ekim'de 38 öğrenci gözaltına alınmış, gözaltına alınan öğrencilerin tamamı takip eden iki gün içinde serbest bırakılmıştı

Pek çok öğrencinin tepkisine yol açan bu uygulamada, öğrencilerin 1 hafta öncesinden yemekhaneye rezervasyon yapmaları gerekiyor. Aksi takdirde öğrenciler ancak daha fazla ücret ödeyerek yemekhaneden yararlanabiliyor.