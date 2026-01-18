Yemeksepeti kuryeleri 3 gün iş bırakıyor

Yemeksepeti kuryeleri çalışma koşullarının iyileştirilmesi ve adil ücret talebiyle iş bırakma kararı aldı.

Emek Partisi (EMEP) Genel Başkan Yardımcısı ve Gaziantep Milletvekili Sevda Karaca, iş bırakma eyleminin 18 Ocak Pazar (bugün) başlayacağını, 19 Ocak Pazartesi ve 20 Ocak Salı günü de süreceğini söyledi.

Karaca, Yemeksepeti kuryelerinin grev kararına ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Yemeksepeti kuryeleri insanca yaşama, insanca çalışma koşulları talebiyle 18-19-20 Ocak tarihlerinde kontak kapatacak! Motorlu kurye emekçilerinin aylardır dile getirdiği talepler son derece açık: Şeffaf ücretlendirme, erişilebilir bonus sistemi, adil mesafe-ücret dengesi, güvenli çalışma koşulları ve karar süreçlerine katılım" ifadelerini kullandı.

Patronların tutumunu eleştiren Karaca, "Buna karşılık patronların tutumu da bir o kadar net: Görmezden gelmek, oyalamak ve dayatmalara devam etmek. Platform şirketleri, teknolojiyi kalkan yaparak işçiyi güvencesizliğe mahkum etmeye çalışıyor" dedi.

"AÇIK BİR SINIF MÜCADELESİDİR"

Karaca, kuryelerin mücadelesinin sadece bir işyeri sorunu olmadığını dile getirdi.

Karaca, "Bugün motorlu kuryelere dayatılan bu düzen, yarın tüm hizmet sektörünün 'normali' haline getirilmek isteniyor. Bu yüzden kurye emekçilerinin mücadelesi tekil bir işyeri meselesi değildir. Bu, emeğin değersizleştirilmesine karşı yürütülen açık bir sınıf mücadelesidir. Motokurye emekçileri yalnız değildir. 18-19-20 Ocak'ta yükselttikleri sesi büyüteceğiz. Biz de bulunduğumuz her mücadele alanında taleplerini en yüksek sesle dile getireceğiz" ifadelerinin kullandı.