Yemeksepeti kuryeleri direnişte

EMEK SERVİSİ

Yemeksepeti motokuryeleri, firmanın önceki gün ilan ettiği uyumluluk kurallarına karşı firmanın İstanbul Şişli’de bulunan genel merkezi önünde eylem yaptı.

Yemeksepeti, önceki gün yeni uyumluluk kurallarını ilan etti. Yeni kurallara göre motokuryeler, bir hafta içerisinde 3 gün ekipman, dökülme ve dağılma sorunları sebebiyle sürücü destek ekibine bağlanırsa 3 gün boyunca dağıtıma çıkamayacak.

Buna ek olarak eğer bir hafta içerisinde 2 farklı gün siparişe gitmeyi reddederse veya 4 farklı gün adrese veya kullanıcıya ulaşamamaktan kaynaklı bir sorun yaşarsa 1 gün dağıtıma çıkamayacak. Bir hafta içerisinde 3 farklı günde kaza yapması durumunda ise süresiz olarak dağıtıma çıkamayacak. Yeni uyumluluk kurallarını protesto eden Turizm, Eğlence ve Hizmet İşçileri Sendikası (TEHİS), dün Yemeksepeti motokuryeleri ile birlikte firmanın genel merkezi önüne gitti. İstanbul Bakırköy’den motorlarla konvoy halinde Şişli’deki genel merkez önüne giden motokuryeler, yeni uyum kurallarını tanımadıklarını söyledi. Firma genel merkezi önünde polis tarafından trafik cezası yazmakla tehdit edilen motokuryeler, tüm baskı ve engellemelere rağmen genel merkez önünü terk etmedi. Yemeksepeti yöneticilerinin motokuryelerle görüşmeyi reddetmesi üzerine motokuryeler oturma eylemi başlattı. Motokuryeler “Kuryeler burada patron nerede” sloganları atarken Motorlu Kurye İşçileri Derneği Başkanı Yasin Kölge, “Haklarımızı alana kadar buradayız” dedi. TEHİS Genel Başkanı Kubilay Çelik ise yöneticilere seslenerek, “Farkına varın, buradaki arkadaşlar olmasa buradan tek bir paket çıkmaz” dedi.

Motokuryeler, oturma eyleminin ardından seslerini duyurmak için konvoy halinde İstanbul sokaklarını turladı. Motokuryeler “Yemeksepeti yeni uyum kurallarını kaldırana kadar sesimizi soluğumuzu tüm İstanbul’a duyuracağız” dedi. TEHİS, Yemeksepeti’nin İstanbul’da bulunan depolarını gezerek tüm motokuryeleri hakları için bir araya gelmeye ve mücadele etmeye çağırdı.