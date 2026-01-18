Yemeksepeti kuryeleri sefalet zammına karşı iş bıraktı: Canlarımızı hiçe sayan biz değil, sistem

Ebru ÇELİK

Yemeksepeti kuryeleri, artan yaşam maliyetleri ve yetersiz ücret zamlarına karşı ülkenin dört bir yanında kontak kapattı. Yaz kış demeden güvencesiz, zor koşullarda çalışan emekçiler, yapılan yüzde 47'lik zammın hiçbir karlığı olmadığını kaydetti. Emekçiler, güçlerinin hızla eridiğini, yakıt, bakım ve ekipman giderleri karşısında çalışamaz hale geldiklerini belirterek talepleri karşılanana kadar mücadeleyi sürdüreceklerini duyurdu.

Turizm, Eğlence ve Hizmet İşçileri Sendikası Başkanı Tolga Kubilay Çelik, Türkiye genelinde yaklaşık 40 ilde eylem olduğunu kaydetti. Konya, Tekirdağ, Eskişehir, İstanbul, İzmir, Ankara, Adana, Mersin, Lüleburgaz başta olmak üzere pek çok kentte buluşmalar yapıldığını aktaran Çelik “Şu anda Türkiye’nin yaklaşık 40 ilinde aktif biçimde ‘slot kapatma’ eğilimi var. Kimi arkadaşlarımız evde, kimileri kahvede, kimileri de bir araya gelerek dayanışma içinde bekliyor” dedi.

SORUMLUSU ŞİRKETLER

2025 yılında 44 kuryenin yaşamını yitirdiğini, bu kişilerin 8’inin YemekSepeti kuryesi olduğunu söyleyen Çelik, “Burada mesele yalnızca ücret meselesi değil, aynı zamanda çalışma ve yaşam koşullarının güvence altına alınması mücadelesi var. Asgari ücrete yüzde 27 zam yapılmışken, YemekSepeti kuryelerine yapılan zam oranı şeffaf değil. Ücret artışlarının açık, şeffaf ve herkesin anlayabileceği şekilde yapılması gerekiyor. Sosyal medyada, trafikte yaşanan her sorunun sanki kuryelerin suçuymuş gibi gösterildiğini görüyoruz. Bunu kabul etmiyoruz. Bu sorunların sorumlusu kuryeler değil, şirketlerin kurduğu sistemdir” diye konuştu.

Kuryeler ne kadar çok paket, ne kadar hızlı teslimat yaparsa o kadar para kazandıklarını, algoritmanın devamlı takibinde olduğunu belirten Çelik, “Bu yüzden kuryeler kırmızı ışıkta geçmek zorunda kalıyor, kaldırıma çıkıyor, ters yönden gidiyor. Kim kendi canını ya da başkasının canını tehlikeye atmak ister? Eğer bu hız baskısı olmasa, kim neden böyle davransın? Bu nedenle sorumluluk kuryelerde değil, şirketlerdedir. Bu tablo, birlikte ve örgütlü mücadelenin neden hayati olduğunu gösteriyor. Biz bu mücadeleyi büyütmeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

ALGORİTMA BASKISI ALTINDAYIZ

Motokurye İşçileri Derneği Başkanı ve aynı zamanda Yemeksepeti kuryesi olan Seyhun Kavut motokuryelerin çalışma koşullarını şu şekilde anlattı: “Bizler trafikte sürekli hız baskısı altındayız. Bu baskının nedeni tamamen algoritma. Siparişi mümkün olan en kısa sürede teslim etmemiz dayatılıyor. Buna karşı çıktığımızda ise hesaplarımız kapatılıyor, işimizden oluyoruz. Sürekli hız baskısı altındayız. Bunun nedeni tamamen algoritmanın dayattığı teslimat baskısı. Siparişi mümkün olan en kısa sürede müşteriye ulaştırmamız isteniyor. Buna karşı çıktığımızda ise hesaplarımız kapatılıyor, işimizi kaybediyoruz. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı teslimat sürelerinin kaldırıldığını açıklamış olsa da platform şirketleri buna uymuyor. Denetlenmiyorlar ve hâlâ 15 dakika, yarım saat gibi süreler dayatılıyor. Bu durum doğrudan hayatımızı tehlikeye atıyor. Kuryelerin büyük bölümü evli, çocuklu, kirada yaşayan, kredi ve kredi kartı borcu olan insanlar. Bağ-Kur’umuzu ödeyemiyoruz, vergilerimizi ödeyemiyoruz çünkü kazancımız çok düşük. İşimizi kaybetme korkusuyla trafikte kendi canımızı tehlikeye atmak zorunda kalıyoruz. Bu, algoritmanın dayattığı güvencesiz çalışma düzenidir. Hepimiz sigortasız çalışıyoruz.”

Kayıtlı en az 200 bin ve kayıtdışı binlerce motokuryenin yaşadıkları sorunlara değinen Kavut, konuşmasına şu ifadelerle devam etti: “Günlük hayatta da insan onuruna aykırı muameleyle karşılaşıyoruz. Sitelerin içine alınmıyoruz, alındığımızda ise insan asansörü yerine yük ya da çöp asansörlerine yönlendiriliyoruz. Çöp kokuları içinde sipariş teslim ediyoruz. Sipariş geciktiğinde müşteriler bize kızıyor, trafikte insanlar bizi suçluyor. Oysa bu tablo sistemin dayatması.

Bizim ne maaşımız var ne sigortamız. Karda, buzda düşsek, ayağımız kırılsa, iki ay çalışamasak hiçbir güvencemiz yok. İşsizlik maaşı yok, firma güvencesi yok. Tamamen sosyal güvencesiz, herkes tarafından ezilen bir sektör haline geldik.”

MÜCADELE ETMEKTEN ÇEKİNMEYECEĞİZ

Turizm, Eğlence ve Hizmet İşçileri Sendikası (TEHİS) ve Motorlu Kurye İşçileri Derneği’nin yaptığı ortak açıklamada, “Almanya kuruluşlu DeliveryHero şirketine bağlı YemekSepeti’nde 18,19,20 Ocak’ta kontak kapatıyoruz. Paket taşımıyoruz. 2026 yılı için yapılan zamlar hiçbir YemekSepeti çalışanı açısından kabul edilebilir değil. Kontak kapama bu sebepledir” denildi.

Talepler şu şekilde sıralandı:

• Paket başına ödenen ücretlerin şeffaf, öngörülebilir ve sabit bir yapıya kavuşturulması

• Bonus ve teşvik sistemlerinin erişilebilir, adil ve objektif kriterlere dayalı olarak düzenlenmesi.

• Mesafe bazlı ücretlendirmelerin, gerçek yakıt, bakım ve zaman maliyetleri dikkate alınarak yeniden belirlenmesi.

• Olumsuz hava koşullarında ücretli izin hakkının tanınması ve iş sağlığı ile güvenliği önlemlerinin eksiksiz şekilde uygulanması

• Kurye temsilcilerinin, çalışma koşullarını ilgilendiren karar alma süreçlerine doğrudan dâhil edilmesini talep ediyoruz.