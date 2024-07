Yemekten kıstılar

Saray’ın masraflarından kısmayan iktidar, okul yemeğinden kıstı. Cumhurbaşkanlığı verilerine göre taşımalı eğitim gören ve öğle yemeği verilen öğrenci sayısı geçen yıl 2022’ye göre 166 bin azaldı.

Artan hayat pahalılığı ve yoksulluktan en çok etkilenen çocuklar olurken Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) ‘ücretsiz okul yemeği’ talebine kulaklarını tıkadığı ortaya çıktı. Cumhurbaşkanlığı Strateji Bütçe Başkanlığı’nın 2023 Yılı Faaliyet Raporu’na göre taşımalı eğitim gören ve öğle yemeği hizmeti verilen öğrencilerin sayısı geçen yıl 2022’ye göre düştü. Rapora göre geçen yıl 1 milyon 187 bin ilköğretim, ortaöğretim ve özel eğitim öğrencisine taşıma yoluyla eğitim aldı. Öğle yemeği ise sadece ilköğretim düzeyinde ve 934 bin 680 öğrenciye verildi.

2022’de ise 1 milyon 199 bin 83 ilköğretim, ortaöğretim ve özel eğitim öğrencisi taşımalı eğitimdeydi. Öğle yemeği ise ilköğretim, ortaöğretim ve özel öğretim öğrencilerine verildi ve sayıları ise 1 milyon 101 bin 120’ydi. Geçen yıldan farklı olarak 2022’de ortaöğretim ve özel öğretim öğrencileri de öğle yemeğinden faydalandı. Öğle yemeği verilen öğrenci sayısı 166 bin 440 azaldı.

Enflasyona rağmen taşımalı eğitim ve öğle yemeği için ayrılan kaynak ise sadece yüzde 21,9 arttı. Geçen yıl taşımalı eğitim ve öğle yemeği için kullanılan kaynak yaklaşık 10 milyar TL iken 2022’de ise 8,2 milyar TL idi.

ÇOCUK YOKSULLUĞU İÇİN ÖNERGE

Öte yandan CHP Sakarya Milletvekili Ayça Taşkent de çocuk yoksulluğu oranlarındaki artışı TBMM gündemine taşıdı. Ülkedeki çocuk yoksulluğunun endişe verici bir noktaya ulaştığını ve acilen bu sorunu doğuran nedenler hakkında önlem alınması gerektiğini belirten CHP’li Taşkent konuyla ilgili araştırma önergesi verdi. Taşkent şunları söyledi:

“9 milyon çocuk yoksullukla boğuşuyor. Verilere göre neredeyse her 2 çocuktan biri yoksul. TÜİK verilerine göre Türkiye’de çocuk nüfusun yüzde 39,7’si ciddi bir şekilde yoksulluk çekip, sosyal dışlanma riski altında yaşamaktadır. Hatta 2023 yılı incelendiğinde, tüm yaşlar arasında yoksulluğu en çok yaşayan yaş grubu çocuklardan oluşmaktadır. Türkiye’de ekmek veya makarna gibi tahıl içeren yiyecekleri her gün tükettiği belirtilen çocukların oranı yüzde 62,4 olurken; et, tavuk veya balığı her gün tükettiği belirtilen çocukların oranı ise yüzde 12,7 olarak kayıtlara geçmiştir. Çocukların yüzde 9,3’ü çalışanı olmayan ailelerde yaşamaktadır.”