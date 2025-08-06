Yemen açıklarında alabora olan göçmen teknesinde can kaybı 92'ye çıktı

Yemen'in güneyindeki Ebyen ili açıklarında 3 Ağustos'ta göçmenleri taşıyan bir teknenin alabora olması sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 92'ye yükseldi.

Ebyen Halk Sağlığı Genel Müdürü Abdulkadir Bacemil, tekne faciasına ilişkin açıklamada bulundu.

Bacemil, yaşamını yitirenlerin sayısının 92'ye çıktığını belirtti.

KAYIPLAR ARANIYOR

Cenazelerin çoğunun, Zincibar kentinden doğuda yaklaşık 120 kilometre uzaklıktaki Ahver ilçesine kadar uzanan sahil şeridi boyunca bulunduğunu aktaran Bacemil, kayıpları arama çalışmalarının ise sürdüğünü ifade etti.