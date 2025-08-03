Yemen açıklarında göçmen teknesi battı: 68 ölü

Birleşmiş Milletler Uluslararası Göç Örgütü (IOM), Yemen açıklarındaki göçmen teknesi kazasında can kaybının 68’e yükseldiğini açıkladı.

Yemen açıklarındaki göçmen teknesi kazasında can kaybı arttı. Birleşmiş Milletler Uluslararası Göç Örgütü (IOM), kazada can kaybının 68’e yükseldiğini belirterek, 74 kişinin de kaybolduğunu açıkladı.

IOM Başkanı Abdusattor Esoev, 154 Etiyopyalı göçmenin bulunduğu teknenin bu sabah erken saatlerde Yemen'in güneyindeki Ahwar bölgesi açıklarında Aden Körfezi'nde battığını aktardı.

Esoev, 54 göçmenin cesedinin Khanfar bölgesinde kıyıya vurduğunu belirterek, 14 göçmenin cesedinin ise arama-kurtarma çalışmaları sırasında bulunduğunu aktardı. Esoev, kazadan sadece 12 göçmenin kurtulduğunu, geri kalanların ise kayıp olduğunu ve öldüklerinin tahmin edildiğini belirtti.