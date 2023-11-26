Yemen açıklarında kargo gemisi kaçırıldı: 'Sahibi İsrailli' iddiası

Yemen açıklarında içerisinde 22 mürettebat bulunan kargo gemisi kaçırıldı. İddiaya göre gemi İsrailli iş insanına ait.

Kızıldeniz’de Aden Körfezi’nde Zodiac Maritime tarafından işletilen ve içerisinde 22 mürettebat bulunan Central Park adlı kargo gemisi kaçırıldı. Geminin İsrailli iş insanına ait olduğu iddia edildi.

İHA'nın haberine göre Zodiac Maritime tarafından yapılan açıklamada, olay "şüpheli bir korsanlık" olarak nitelendirilerek, "Önceliğimiz gemideki 22 mürettebatımızın güvenliğidir” ifadelerini kullanıldı. Geminin kaptanının Türk olduğu ve mürettebatın Rusya, Vietnam, Bulgaristan, Hindistan, Gürcistan ve Filipinler vatandaşlarından oluştuğu aktarılan açıklamada, geminin fosforik asit yükü olduğunu belirtildi. Açıklamada, geminin Clumvez Shipping Inc’e ait olduğu aktarıldı.

Zodiac Maritime, İsrailli milyarder Eyal Ofer’in sahibi olduğu Zodiac Group’unun bir parçası olarak biliniyor.

Husiler 19 Kasım’da İsrailli bağlantısı olduğu gerekçesiyle bir kargı gemisine el koymuştu.

Gemi kaçırma olayını henüz hiçbir grup üstlenmezken, Yemen’deki Husiler, 19 Kasım’da Kızıldeniz’de 25 mürettebatı bulunan Galaxy Leader adlı kargo gemisine İsrailli bağlantısı olduğu gerekçesiyle el koymuştu. İsrailli iş adamı Abraham Ungar’a ait olan bir İngiliz şirketine kayıtlı olan Bahama bandıralı Galaxy Leader, kaçırıldığı sırada bir Japon şirketi tarafından işletiliyordu.