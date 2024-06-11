Yemen açıklarındaki tekne kazası: En az 49 göçmen öldü, 140 kişi kayıp

BM, Yemen açıklarındaki tekne kazasında en az 49 göçmenin öldüğünü açıkladı. BM'den yapılan açıklamada 140 kişinin ise kayıp olduğu bilgisi paylaşıldı.

Birleşmiş Milletler Uluslararası Göç Örgütü (IOM), Yemen'in güneydoğusundaki Şebve ili açıklarında 10 Haziran'da meydana gelen tekne kazasında en az 49 göçmenin hayatını kaybettiğini açıkladı.

IOM Sözcüsü Mohammedali Abunajela, Yemen açıklarında yaşanan tekne kazasına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Abunajela, "Yemen açıklarında bir teknenin alabora olması sonucu en az 49 düzensiz göçmen öldü ve 140 kişi ise kayıp. Korkunç trajedide hayatını kaybedenlerin arasında 31 kadın ve 6 çocuk da bulunuyor" ifadelerini kullandı.

Yaşanan trajedinin, göç sorunlarına acil çözüm bulmak ve göç yollarında göçmenlerin emniyetini sağlamak için beraber hareket etmenin önemini ortaya koyduğunu belirten Abunajela, hayatını kaybedenler için başsağlığı diledi.

Abunajela, hayatta kalanlara destek sağlayarak bölgede arama ve kurtarma faaliyetlerini geliştirmeye kararlı olduklarını kaydetti.

Şebve iline bağlı Radum ilçesi Kaymakamı Hadi Harma, dün yaptığı açıklamada, Etiyopya'dan gelen yaklaşık 250 göçmeni taşıyan bir teknenin Radum sahiline yanaştığı sırada çok sayıda kişinin tekneden denize düştüğünü bildirmişti.

Göçmenlerin, Radum açıklarında kıyıya yaklaşık bir deniz mili uzaklıktayken tekneden düştüğünü aktaran Harma, 26'sı kadın, 12'si erkek 38 düzensiz göçmenin hayatını kaybettiğini aktarmıştı.