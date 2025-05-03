Yemen Başbakanı Bin Mübarek, görevinden istifa etti

Yemen Başbakanı Ahmed Avad bin Mübarek, görevinden istifa ettiğini duyurdu.

Başbakan Bin Mübarek, X platformundan yaptığı açıklamada, konuya ilişkin bilgi verdi.

Bin Mübarek, açıklamasında, "Az önce (Yemen) Başkanlık Konseyi Başkanı Reşad el-Alimi ile görüşmemi tamamladım ve kendisine Başbakanlık görevimden istifamı sundum" ifadesini kullandı.

Mübarek yaptığı açıklamada, hükümeti değiştirememek de dahil olmak üzere "pek çok zorlukla" karşılaştığını söyledi.