Yemen Başbakanı Bin Mübarek, görevinden istifa etti
Yemen Başbakanı Ahmed Avad bin Mübarek istifa etti.
Kaynak: AA
Yemen Başbakanı Ahmed Avad bin Mübarek, görevinden istifa ettiğini duyurdu.
Başbakan Bin Mübarek, X platformundan yaptığı açıklamada, konuya ilişkin bilgi verdi.
Bin Mübarek, açıklamasında, "Az önce (Yemen) Başkanlık Konseyi Başkanı Reşad el-Alimi ile görüşmemi tamamladım ve kendisine Başbakanlık görevimden istifamı sundum" ifadesini kullandı.
Mübarek yaptığı açıklamada, hükümeti değiştirememek de dahil olmak üzere "pek çok zorlukla" karşılaştığını söyledi.