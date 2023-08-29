Yemen Başkanlık Konseyi ile BM, ülkede kapsamlı bir müzakere sürecinin başlatılmasını görüştü

Yemen Başkanlık Konseyi Başkanı Reşad el-Alimi, Birleşmiş Milletler (BM) Yemen Özel Temsilcisi Hans Grundberg ile ülkede kapsamlı bir müzakere sürecinin başlatılması konusunu ele aldı.

Yemen resmi haber ajansı SABA'nın haberine göre, Alimi ile Grundberg Aden'de bir araya geldi.

Görüşmede BM Temsilcisi, yerel ve bölgesel düzeyde gerçekleştirdiği görüşmeler ve siyasi süreci yeniden başlatmak için sarf ettiği çabalar hakkında Alimi'ye bilgi verdi.

Alimi ise BM Temsilcisinin çabalarını desteklediklerini teyit ederek, bu çabaların, barış sürecini yeniden canlandırmaya çalışan Suudi Arabistan'ın gayretleriyle birleştirilmesi gerektiğini belirtti.

İkili, ülkede kapsamlı bir müzakere sürecinin başlatılması konusunu değerlendirdi.

Grundberg, Mısır'ın başkenti Kahire'den bugün Aden'e gelmişti.

BM Temsilcisi, Mısır'da da Dışişleri Bakanı Samih Şukri ile bir araya gelmiş ve Yemen krizine sürdürülebilir bir çözüm bulmanın yollarını görüşmüştü.

Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten itibaren Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.