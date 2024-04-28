Yemen'de 2 müze 13 yıl aradan sonra yeniden açıldı

Yemen'in başkenti Sana'da, 2011'den bu yana kapalı olan 2 müzenin yeniden açıldığı belirtildi.

İran destekli Husilere bağlı sözde Kültür Bakanlığı, 13 yıl aradan sonra Sana'daki Ulusal Müze ve Halk Miras Müzesinin açılışını gerçekleştirdi.

Açılışta, Kültür Bakanı Abdullah el-Kebsi'nin de aralarında bulunduğu Husi yetkililer hazır bulundu.

Kebsi açılışta yaptığı konuşmada, ülkenin içinde bulunduğu koşullar nedeniyle uzun bir süre kapalı olan müzelerin açılışını gerçekleştirdiklerini kaydetti.

Söz konusu müzeler, Cumhurbaşkanı Ali Abdullah Salih'e karşı başlayan gösterilerin akabinde 2011'de kapatılmış ve Husiler ile hükümet arasında 2014'ten bu yana yaşanan iç savaş nedeniyle de açılamamıştı.