Yemen'de akaryakıt istasyonunda patlama: 5 kişi öldü, 10 kişi yaralandı

Yemen'in güneyindeki Aden kentinde bir akaryakıt istasyonunda meydana gelen patlamada, 5 kişi öldü, 10 kişi yaralandı.

Sağlık kaynaklardan alınan bilgiye göre, El-Mansura ilçesine bağlı Et-Tıs'in Caddesi'ndeki istasyonda büyük bir patlama meydana geldi.

Araç ve yaya trafiğinin yoğun olduğu yerleşim bölgesindeki patlamada 5 kişi öldü, 10 kişi yaralandı.

ÖLÜ SAYISI ARTABİLİR

Bölge sakinleri, yaptığı açıklamada, Mansura Mahallesi 90. Cadde'de bulunan istasyonda yaşanan patlamanın kentin birçok yerinden duyulduğunu belirtildi.

Patlamanın iki apartmanın ortasında bulunan istasyonda yaşanması nedeniyle ölü ve yaralı sayısının artabileceğinden endişe ediliyor.

ACİL DURUM VE ÖNLEYİCİ TEDBİR TALİMATI

Bölge sakinleri, patlamanın gaz lokomotiflerinden birinin istasyonda yükünü boşaltması sırasında meydana geldiğini ifade etti.

Yemen resmi ajansı SABA'nın haberine göre de Yemen Başbakanı Ahmed Avad bin Mübarek, patlamayla ilgili "acil soruşturma" açılması ve benzer olayların yaşanmaması için acil durum planları ve önleyici tedbirlerin uygulamaya konulması talimatını verdi.