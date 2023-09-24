Yemen'de mayın patlaması sonucu 4 asker öldü, 3'ü de yaralandı

Yemen'in güneydoğusundaki Şebve ilinde askeri bir aracın geçişi sırasında yola döşenen mayının infilak etmesi sonucu 4 güvenlik görevlisi öldü, 3'ü de yaralandı.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, Şebve ilinin batısındaki Musaynia bölgesinde yola döşenen mayın, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) destekli Güney Geçiş Konseyine (GGK) bağlı Şebve Savunma Güçleri'nin bulunduğu bir askeri aracın geçişi sırasında infilak etti.

Olayda 4 asker yaşamını yitirdi, 3 asker de yaralandı.

Saldırının sorumluluğunu üstlenen olmazken, Şebve'deki yerel yönetimden de henüz resmi bir açıklama yapılmadı.